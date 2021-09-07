Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 00:05
00:02
Происшествия
Терроризм не пройдет: почему Крыму не стоит опасаться диверсий или терактов Украины
23:47
Спорт
Сборная России одержала победу над Мальтой в матче отбора на ЧМ-2022
23:46
Политика
Киев планирует контролировать «СП-2» согласно европейской директиве
23:43
Экономика
Минфин направит деньги Международного валютного фонда в резервы страны
23:36
Спорт
Зелимхан Бакаев увеличил преимущество сборной России над Мальтой
23:16
Армия
ВВС США могут сократить закупки истребителей F-35
23:12
Политика
Зеленский ввел санкции в отношении российского подполковника Кузнецова
22:59
Общество
Прокуратура начала проверку после обнаружения перевернувшегося катера под Мурманском
22:56
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на 36-м километре МКАД
22:45
Общество
«Любимый человек»: петербуржцы оценили спонтанную встречу с Татьяной Булановой
Все новости

Захарова назвала циничным экспериментом снос памятника дружбе с Москвой в Киеве

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 22:52
Политика
Захарова назвала циничным экспериментом снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 7 сентября. Москва с горечью наблюдает за тем, как украинцам навязывают ненависть ко всему российскому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия призывает украинские власти прекратить этот циничный эксперимент над двумя близкими народами, приводятся слова дипломата на сайте ведомства. Пока что происходящее полностью соответствует тому, что президент Российской Федерации Владимир Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

Напомним, что ранее памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице.

«Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», — отметила Захарова.

Такое целенаправленное уничтожение собственных исторических корней может нанести непоправимый ущерб государственности Украины, предупредила дипломат. Также она недавно сообщила, что страны НАТО все еще не смогли разобраться, кто виноват в произошедшем в Афганистане, и бесконечно перекладывают ответственность друг на друга.

 

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова назвала циничным экспериментом снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
Мария Захарова Киев памятник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru