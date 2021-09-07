Москва, 7 сентября. Москва с горечью наблюдает за тем, как украинцам навязывают ненависть ко всему российскому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия призывает украинские власти прекратить этот циничный эксперимент над двумя близкими народами, приводятся слова дипломата на сайте ведомства. Пока что происходящее полностью соответствует тому, что президент Российской Федерации Владимир Путин писал в статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

Напомним, что ранее памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали в украинской столице.

«Планомерно осуществляется демонтаж всего, что могло бы напоминать об исторической общности наших стран», — отметила Захарова.

Такое целенаправленное уничтожение собственных исторических корней может нанести непоправимый ущерб государственности Украины, предупредила дипломат. Также она недавно сообщила, что страны НАТО все еще не смогли разобраться, кто виноват в произошедшем в Афганистане, и бесконечно перекладывают ответственность друг на друга.