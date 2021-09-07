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Смолов открыл счет в матче с Мальтой на десятой минуте
Спорт
Смолов открыл счет в матче с Мальтой на десятой минуте
Global Look Press  /  Marius Becker/dpa

Москва, 7 сентября. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 года с Мальтой.

Форвард забил гол на десятой минуте игры. Таким образом, счет стал 1:0 в пользу россиян.

Матч шестого тура квалификационного турнира начался в 21:45 по московскому времени на стадионе «Открытие Банк Арена». Главным тренером команды Валерием Карпиным были внесены некоторые изменения в стартовый состав команды. На поле с первых минут не вышел защитник Георгий Джикия. Капитанская повязка в этой игре досталась Федору Смолову.

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