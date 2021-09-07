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«Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр
Общество
«Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр
pxhere.com

Москва, 7 сентября. Партия «Единая Россия» собирается внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей.

Изменения коснутся только физических лиц, для коммерческого транспорта процедура по-прежнему будет обязательной, сказал секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что обязательный технический осмотр будет обязательным только при смене владельца или в случае, если автомобиль, либо мотоцикл старше четырех лет. По словам авторов инициативы, сейчас ТО стал формальностью, которую российские автовладельцы воспринимают как еще один обременительный налог.

Недавно генеральный директор предприятия Сергей Когогин сообщил, что КамАЗ запустит серийное производство легкого коммерческого грузовика «Компас» в ближайшие несколько месяцев. Сначала автомобиль начнут собирать в Набережных Челнах.

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