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«Весной решил исключить сахар»: Смолов объяснил, почему ему легко соблюдать диету Карпина
Спорт
«Весной решил исключить сахар»: Смолов объяснил, почему ему легко соблюдать диету Карпина
Global Look Press  /  Marius Becker/dpa

, 7 сентября. Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о строгой диете для команды в преддверии отборочных матчей для чемпионата мира 2022 года, которую ввел тренер Валерий Карпин.

В преддверии матча отбора с Мальтой тренер национальной команды Валерий Карпин намекал, что новым капитаном может стать именно Смолов. Он уточнял, что его могут назначить в том числе и благодаря заслугам нападающего в матче против Кипра, когда с его подачи были забиты два мяча в ворота соперника.

В интервью РЕН ТВ Смолов рассказал, что с приходом в команду Карпина многое начало меняться. В первую очередь наставник изменил рацион и режим питания игроков. Для многих ограничения стали в новинку, но не для нападающего. Смолов объяснил, почему ему легко соблюдать диету.

«Я сам для себя еще весной решил исключить сахар. Поэтому мне в принципе не так сложно было. Да, только весной. Ну, попробовал. Нормально. Даже вкус еды иначе ощущается», — поделился футболист.

Согласно новому распорядку Карпина, в рационе спортсменов больше нет сладкого, под полный запрет попали газированные сладкие напитки и пирожные.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу объявила состав команды на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против Мальты. С капитанской повязкой выйдет Федор Смолов, а Михаил Осипенко дебютирует в качестве центрального полузащитника.

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