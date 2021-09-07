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«Уходят гиганты»: Анита Цой почтила память работавшего с Пугачевой Краснова
Общество
«Уходят гиганты»: Анита Цой почтила память работавшего с Пугачевой Краснова
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 сентября. Певица Анита Цой поделилась воспоминаниями о совместной работе с художником Борисом Красновым. Артистка рассказала, каким запомнит покойного сценографа.

Постановщик проекта «Рождественские встречи» Борис Краснов ушел из жизни 7 сентября. Карьера художника неоднократно сводила его с главными звездами российского шоу-бизнеса. Так, он некоторое время работал совместно с певицей Анитой Цой.

Недавно артистка почтила память покойного друга и выразила соболезнования в связи с его смертью в беседе с изданием «Москва 24».

«Очень жаль, что уходят такие гиганты. Понятно, что сейчас век новых технологий в нашей индустрии и о Борисе Краснове вспоминают все меньше. Но поверьте мне, что все мы любим, помним, знаем и ценим то, что сделал Борис Краснов. Он совершил революцию», — отметила певица.

Память Краснова также почтила примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Исполнительница попрощалась с товарищем в Instagram. Артистка призналась, что навсегда запомнит художника как эксцентричного и талантливого постановщика, передает «Вечерняя Москва».

Певица Лолита присоединилась к соболезнованиям в связи со смертью Бориса Краснова. Певица заявила, что новость о его кончине ее «убила».

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смерть анита цой борис краснов
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