Фиби Уоллер-Бридж отказалась от работы над сериалом «Мистер и миссис Смит»

Лос-Анджелес, 7 сентября. Известная британская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж отказалась от работы в телевизионной версии популярного боевика «Мистер и миссис Смит».

Разработкой проекта по культовому фильму, который свел голливудских актеров Анджелину Джоли и Бреда Питта в 2005 году, занимается американский сервис Amazon. Изначально отмечалось, что главную роль сыграет Фиби Уоллер-Бридж, известная по сериалу «Дрянь», а пару ей составит звезда супергеройской ленты «Человек-паук: Возвращение домой» Дональд Гловер.

Недавно стало известно, что проект лишился исполнительницы роли миссис Смит. Согласно данным американского издания The Hollywood Reporter, британская артистка отказалась от работы из-за творческих разногласий с партнером. Отмечается, что на площадке не было никаких скандалов, и артисты расстались на дружеской ноте. Гловер остался в качестве ведущего актера и продюсера проекта.

Пока неизвестно, кто заменит Уоллер-Бридж в проекте, однако дату премьеры передвигать не стали — она запланирована на следующий год. В настоящее время ведется активная работа над сценарием.

Ранее стало известно о втором сериале российского производства для стримингового сервиса Netflix. В следующем году на платформе появится оригинальный сериал с Александром Петровым в главной роли.