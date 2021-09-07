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«Бревно на шесте»: подписчиков рассмешило фото Ольги Бузовой в танцклассе
Шоу-бизнес
«Бревно на шесте»: подписчиков рассмешило фото Ольги Бузовой в танцклассе
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 7 сентября. Телеведущая Ольга Бузова показала поклонникам, как проводит время за необычным хобби — танцами на шесте. Подписчики высмеяли певицу в ответ на новое фото.

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова успевает играть в театре, выступать на концертах и сниматься в телевизионных шоу. Как оказалось, артистке хватает времени не только на работу, но и на хобби.

Недавно телеведущая намекнула на новое увлечение — танцы на шесте. Звезда опубликовала кадр, на котором предстала в обтягивающей спортивной форме рядом с металлическим снарядом.

Смелое фото неожиданно рассмешило подписчиков Бузовой. Многие фолловеры стали отпускать шутки в ее адрес.

«Бревно на шесте»;

«Пять баллов тому, кто так классно отфотошопил заднюю часть Бузовой»;

«Зачем снова эти макаронины на голове, прям вспомнила ваше начало на «Дом-2», тогда такая лапша была модной», — прокомментировали пользователи Instagram.

Среди комментаторов нашлись и защитники Бузовой. Многие признались, что с удовольствием научились бы танцам на шесте, но не могут найти ни сил, ни времени на спорт. Кроме того, фолловеров удивило, как телеведущая успевает работать и заниматься увлечениями.

Совсем скоро на телеканале ТНТ состоится премьера телепроекта «Звезды в Африке». Ольга Бузова составит компанию Михаилу Галустяну среди ведущих шоу.

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бузова звезды певица
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