Звезда «Дома-2» Ксения Бородина призналась Собчак в любви

Москва, 7 сентября. Телеведущая Ксения Бородина считает, что журналистка Ксения Собчак — ее родной человек. Несмотря на унижения, ведущая «Дома-2» любит коллегу.

Бородина и Собчак вместе работали на скандальном телепроекте «Дом-2» и вели шоу несколько лет. За это время они сильно сблизились, но потом их дороги разошлись.

Долгое время звезды не общались, но недавно смогли поговорить на вечеринке у блогера Елены Блиновской. Поклонники были шокированы, что Бородина после всех унижений смогла стоять рядом с «блондинкой в шоколаде».

«Вы знаете, за все эти годы, что мы провели вместе, невозможно было не сблизиться. Да, было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек. Хоть я и злилась на нее долго. Никогда не понимала, что плохого я сделала, но я не хочу быть этой жертвой», — призналась в Stories в Instagram Бородина, добавив, что искренне любила Собчак.

По ее словам, подколы светской львицы — это ее защитная реакция. С годами звезда «Дома-2» научилась не реагировать на выходки коллеги. Бородина заверила фанатов, что Собчак ей «реально ближе», чем Ольга Бузова.

Ксения Бородина недавно развелась с супругом Курбаном Омаровым, с которым прожила в браке шесть лет. Что стало причиной их разрыва, звезда скрывает. О своей жизни знаменитость говорит поклонникам намеками. Ранее она рассказала о предательстве близкого человека.