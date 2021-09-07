«Мы в вас верим»: Лопырева пожелала удачи сборной России перед матчем с Мальтой

Москва, 7 сентября. Модель Виктория Лопырева обратилась к игрокам сборной России перед игрой против соперников из Мальты в рамках отбора ЧМ-2022.

Телеведущая Виктория Лопырева готовится вылететь в Москву, чтобы посетить матч между сборными России и Мальты. Артистка стала первым послом-женщиной от FIFA и недавно звезда решила поддержать спортсменов. Лопырева записала видео-обращение, в котором пожелала удачи российской команде. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

«От всей души хочу пожелать нашим ребятам сегодня боевого настроя и победы. У меня нет никаких сомнений, что они сегодня выиграют, поэтому я сейчас уже сажусь в самолет и через пять часов буду в России, чтобы поддержать их лично на стадионе. Ребята, мы в вас верим. Удачи! Победы! И без травм», — пожелала Лопырева.

Очередная игра команды пройдет под руководством наставника Валерия Карпина. Матч состоится в Москве в рамках отборочного тура ЧМ-2022. Свисток арбитра к началу игры прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее футбольный эксперт Анатолий Горсков оценил шансы российской сборной в матче против Мальты. Он объяснил, что поможет игрокам разгромить противников на футбольном поле.