«Не хотят проигрывать»: Журова объяснила отказ сборной Израиля от ЧМ по гимнастике

Москва, 7 сентября. Олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила снятие сборной Израиля с чемпионата мира по художественной гимнастике. Она отметила, что есть несколько причин.

Журова считает, что одной из причин отказа от мирового первенства может стать нежелание сборной проигрывать после Олимпиады в Токио.

«Возможно, не хотят проигрывать после олимпийской медали. Представьте, какая почва будет для разговоров. А так, девочка (Линой Ашрам. — Прим. ФАН) — победительница, и никто это не будет оспаривать», — объяснила Журова в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению бывшей спортсменки, пиарщики сборной Израиля поступили правильно. По-спортивному это сложно понять, но по-человечески можно, считает Журова.

Тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не выступать на ЧМ не связано со скандалом на Олимпиаде. На Играх выиграла Линой Ашрам, которая в своем выступлении потеряла ленту. Причем россиянка Дина Аверина не допустила грубых ошибок, но ей присудили второе место.