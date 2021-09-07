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«Не хотят проигрывать»: Журова объяснила отказ сборной Израиля от ЧМ по гимнастике
Спорт
«Не хотят проигрывать»: Журова объяснила отказ сборной Израиля от ЧМ по гимнастике
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 7 сентября. Олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила снятие сборной Израиля с чемпионата мира по художественной гимнастике. Она отметила, что есть несколько причин.

Журова считает, что одной из причин отказа от мирового первенства может стать нежелание сборной проигрывать после Олимпиады в Токио.

«Возможно, не хотят проигрывать после олимпийской медали. Представьте, какая почва будет для разговоров. А так, девочка (Линой Ашрам. — Прим. ФАН) — победительница, и никто это не будет оспаривать», — объяснила Журова в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению бывшей спортсменки, пиарщики сборной Израиля поступили правильно. По-спортивному это сложно понять, но по-человечески можно, считает Журова.

Тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не выступать на ЧМ не связано со скандалом на Олимпиаде. На Играх выиграла Линой Ашрам, которая в своем выступлении потеряла ленту. Причем россиянка Дина Аверина не допустила грубых ошибок, но ей присудили второе место.

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израиль журова художественная гимнастика
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