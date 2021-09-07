Фамильная драгоценность стала причиной ссоры между Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз

Лондон, 7 сентября. Герцогиня Кейт Миддлтон поссорилась с супругой принца Чарльза, Камиллой Паркер-Боулз, накануне собственной свадьбы. Поводом для конфликта послужила фамильная тиара Елизаветы II.

Тиара Halo спровоцировала раздор в королевской семье чуть больше десяти лет назад. Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер-Боулз рассчитывала, что именно эта драгоценность украсит Кейт Миддлтон на свадьбе с принцем Уильямом. Однако невеста наотрез отказывалась от ювелирного изделия, предпочитая цветы вместо драгоценного металла. Как сообщает издание Express, именно эта причина привела к крупной ссоре между родственницами.

«Тут-то между ними вспыхнул настоящий конфликт. Будущая жена потенциального наследника престола решила отказаться от предоставленной ей чести. Но в итоге под напором все же надела фамильное украшение», — сообщает газета.

Стоит отметить, что образ Кейт Миддлтон на свадьбе с принцем Уильямом был одной из самых освещаемых тем торжества. Тиара Halo, которая в итоге украсила герцогиню, была изготовлена мастерами ювелирного дома Cartier. Заказчиком драгоценности был король Георг VI. Именно ее монарх подарил будущей королеве Елизавете II в день 18-летия. Затем тиара несколько лет хранилась во владениях принцессы Маргарет.

Герцоги Кембриджские готовятся к переезду. Кейт Миддлтон и принц Уильям займут место в Виндзоре, где надеялась жить Меган Маркл и принц Гарри.