На Урале курсанты учебного центра в ходе тренировки форсировали реку на танках

Екатеринбург, 7 сентября. Курсанты-танкисты учебного центра ВС России в ходе маневров в Свердловской области продемонстрировали мастерство подводного вождения.

Отмечается, что во время форсирования реки экипажи тяжелых боевых машин ориентировались по указывающим направление приборам. Все военнослужащие перед выполнением упражнений получили изолирующие противогазы, которые при необходимости совмещают функции акваланга и спасательного круга, передает телеканал «Звезда».

Танкисты отрабатывали не только вождение, но и эвакуацию техники и экипажа. В подобных аварийных ситуациях эвакуационная группа должна как можно быстрее закрепить на танке стальной трос. На берегу условно пострадавшим была оказана неотложная помощь.

Подчеркивается, что всех специалистов в учебном центре на Урале готовят по отдельным программам в течение нескольких месяцев. После выпускного они отправятся в воинские части ВС России, где продолжат свою службу.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО уничтожили при помощи зенитных комплексов мишени в рамках учений «Боевое содружество». В маневрах были задействованы системы С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф» и «Панцирь-С».