Валерий Сюткин признался, что ему будет не хватать сценографа Краснова

Москва, 7 сентября. Певец Валерий Сюткин трепетно высказался о покойном художнике-сценографе Борисе Краснове, с которым дружил много лет.

Краснов был близким другом Сюткина, который сильно любил его. О сценографе всегда будут помнить в семье артиста и запомнят его как яркого человека.

Сюткин уверен, что художник мог прожить и дольше, но он «абсолютно себя не берег», пишет телеканал «360». Борис Краснов обожал работать и «горел» профессией, отметил Сюткин.

«Думаю, он мог жить дольше, но абсолютно не берег себя. Всегда работал на полную, придумывал, продюсировал, рассказывал. Был очень энергичным человеком. Краснов — это планета», — заявил «Газете.Ru» Сюткин, комментируя смерть Бориса Краснова.

Художник ушел из жизни 7 сентября. Он перенес инсульт и в последнее время был в больнице. Долгое время сценограф был прикован к кровати из-за паралича и сильного поражения мозга. Борису Краснову было 60 лет.