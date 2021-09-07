Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США

Вашингтон, 7 сентября. Американские военные осуществили тестовый запуск зенитных ракет SM-6 с борта роботизированного корабля Ranger, разработанного по программе «Повелитель призрачного флота».

Как сообщает пресс-служба Пентагона, испытания прошли еще 3 сентября. Запуск многоцелевого боеприпаса осуществлялся при помощи модульной пусковой установки, предназначенной для запуска ракет различного типа. Детали маневров в американском минобороны раскрывать не стали, ссылаясь на секретность операции.

Ранее в США началось строительство нового авианосца ВМС США Doris Miller. По данным судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, корабль станет четвертым атомным авианосцем класса Gerald R. Ford в составе американского флота, а также вторым авианосцем, построенным полностью с использованием цифровых чертежей. Закладку киля планируют провести в 2026 году, а в ряды ВМС его передадут в 2032 году.