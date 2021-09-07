Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 22:34
22:34
Политика
Захарова назвала циничным экспериментом снос памятника дружбе с Москвой в Киеве
22:15
Общество
Певица Буланова удивила петербуржцев своим появлением в Красносельском районе
22:06
Спорт
Смолов открыл счет в матче с Мальтой на десятой минуте
22:00
Общество
Двое из ларца: во Франции родились львята, которых не ждали
21:58
Спорт
Сборная России по футболу начала матч с Мальтой в Москве
21:40
Общество
«Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр
21:18
Спорт
«Весной решил исключить сахар»: Смолов объяснил, почему ему легко соблюдать диету Карпина
21:15
Общество
«Уходят гиганты»: Анита Цой почтила память работавшего с Пугачевой Краснова
21:12
Общество
Фиби Уоллер-Бридж отказалась от работы над сериалом «Мистер и миссис Смит»
21:10
Шоу-бизнес
«Бревно на шесте»: подписчиков рассмешило фото Ольги Бузовой в танцклассе
Все новости

Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США
Армия
Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Вашингтон, 7 сентября. Американские военные осуществили тестовый запуск зенитных ракет SM-6 с борта роботизированного корабля Ranger, разработанного по программе «Повелитель призрачного флота».

Как сообщает пресс-служба Пентагона, испытания прошли еще 3 сентября. Запуск многоцелевого боеприпаса осуществлялся при помощи модульной пусковой установки, предназначенной для запуска ракет различного типа. Детали маневров в американском минобороны раскрывать не стали, ссылаясь на секретность операции.

Ранее в США началось строительство нового авианосца ВМС США Doris Miller. По данным судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, корабль станет четвертым атомным авианосцем класса Gerald R. Ford в составе американского флота, а также вторым авианосцем, построенным полностью с использованием цифровых чертежей. Закладку киля планируют провести в 2026 году, а в ряды ВМС его передадут в 2032 году.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США
сша пентагон вмс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru