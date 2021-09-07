Захарова назвала глупейшей фальшивкой публикации западных СМИ о связях РФ и Каталонии

Москва, 7 сентября. Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов никогда не встречался с советником экс-главы каталонского правительства Жозепом Луисом Алаем.

Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, западные СМИ сообщали, что Алай якобы просил Москву поддержать отделение Каталонии от Испании. В своем Telegram-канале Захарова назвала публикацию газеты New York Times «глупейшей фальшивкой».

«Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: "Когда была встреча? В каком формате?". Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо еще. Олег Владимирович Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что россияне, работавшие в американском посольстве в Москве, планировали получить вид на жительство и гражданство США. По ее словам, Россия и страны Запада по-разному формируют дипперсонал, передает Национальная служба новостей.

Помимо этого, она рассказала, что страны НАТО до сих пор не могут разобраться, кто же ответственен за произошедшее в Афганистане.