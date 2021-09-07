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Алеся Кафельникова пожаловалась на изменения во внешности после родов
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова пожаловалась на изменения во внешности после родов
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 7 сентября. Модель Алеся Кафельникова поделилась впечатлениями после рождения первенца. Звезда призналась, что начала борьбу с растяжками, которые появились на груди.

Долгое время беременность Алеси Кафельниковой оставалась на уровне слухов, а сама модель не спешила подтверждать фанатские теории. Однако недавно звезда действительно родила первенца и с тех пор открыто рассказывает поклонникам о жизни после прибавления в семье. Так, модели удалось сохранить фигуру в форме, но на груди появились растяжки. Кафельникова пожаловалась на перемены в Instagram.

«У меня появились растяжки на груди на последних неделях, потом после родов еще сильней, но я продолжала мазать маслами, и сейчас я замечаю, что они проходят», — поделилась модель.

Стоит отметить, что Кафельникова успевает не только следить за внешностью, но и ухаживать за новорожденным. Так, модель призналась, что кормит ребенка грудью и заранее замораживает для малыша молоко на случай своего отъезда. Кафельникова также сообщила, что намерена стать многодетной мамой и родить еще двоих детей.

Недавно модель поделилась трогательным фото из ЗАГСа Москвы. Алеся Кафельникова показала, как выглядела во время торжественной росписи с мужем, бизнесменом Георгием Петришиным.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алеся Кафельникова пожаловалась на изменения во внешности после родов
дети модель кафельникова
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