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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, все ли каши для нас полезны
Общество
Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, все ли каши для нас полезны
pixabay.com  / 

«Щи да каша — пища наша». Именно эта фраза вспоминается при мысли о традиционной русской кухне. Всевозможные блюда на основе крупы, простые и сытные, и вправду всегда присутствовали на нашем столе, однако все ли они полезны? И каким кашам в ежедневном рационе не место? Ответить на эти вопросы мы попросили постоянного эксперта, врача-диетолога и нутрициолога Наталью Круглову.

По ее заверению, крупы действительно нужны нашему организму, ведь в цельнозерновых продуктах содержатся сложные углеводы, пищевые волокна, витамины группы В, магний и цинк, а иногда и железо. И если этот набор вас не убедил, то можно посмотреть на рекомендации мировых диетологических ассоциаций — во всех из них содержатся именно цельнозерновые продукты. Поэтому, говорит Наталья Круглова, любимые нами каши можно использовать в своем питании каждый день.

«Что касается пользы каш, то разные каши не одинаково действуют на наш организм. И, говоря про правильное питание, все-таки стоит стремиться к использованию цельнозерновых продуктов, то есть тех круп, которые были не полностью очищены от пищевых волокон и в которых не был удален зародыш. Это, например, традиционная для России греча, геркулес либо овсяные хлопья, которые требуют хотя бы 10–15 минут варки, бурый рис, где также сохранены пищевые волокна. Пшеничная крупа также может быть использована на завтрак или в целом как гарнир», — поясняет эксперт.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, все ли каши для нас полезны
pixabay.com  / ImageParty

Есть и вторая категория каш, сваренных из так называемых рафинированных круп, которые очищены от пищевых волокон в большей степени, а значит, в их составе больше простых углеводов. К таким относятся популярные белый рис, манка или кускус. Вреда организму от них никакого, однако и пользы в сравнении с цельнозерновыми крупами они приносят меньше. Поэтому и в повседневном рационе следует свести их присутствие к минимуму, отдавая предпочтение первой категории продуктов.

«Говоря про количество, сколько каши можно использовать [в питании], — это очень индивидуальная норма. Но можно ориентироваться, используя, например, принцип тарелки. Если каждый свой прием пищи вы будете планировать таким образом, что половина тарелки — это растительная пища (овощи или фрукты), четверть — белковые продукты (мясо, птица, рыба, творог, сыр, яйца) и еще четверть вы будете отводить на цельнозерновые продукты (крупы), то это позволит вам не переесть данную категорию продуктов. Где-то четверть рациона по объему и должны занимать эти крупы, то есть цельнозерновые продукты», — заключает Наталья Круглова.

Каша нередко составляет основу сытного и полезного завтрака, особенно если к ней добавить вареное яйцо как источник жиров и кусочек сыра как источник белка. О двух других образцовых вариантах первого приема пищи диетолог Наталья Круглова рассказывала ранее.

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, все ли каши для нас полезны
Федеральное агентство новостей  / 

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