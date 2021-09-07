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Израильский политолог Кедми раскритиковал еврейскую общину в США за прием Зеленского

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 20:52
Политика
Израильский политолог Кедми раскритиковал еврейскую общину в США за прием Зеленского
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Вашингтон, 7 сентября. Еврейская община серьезно ошиблась, когда решила принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в США. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Аналитик проанализировал поведение украинского лидера в прямом эфире программы «Полный контакт». Политолог пришел в ярость, когда узнал, как еврейская община приняла Зеленского в США. По мнению Кедми, президент Украины должен быть изгоем в любом обществе.

Эксперт возмутился визиту Зеленского в американский еврейский дом, постояльцы которого радушно встретили гостя. Община фактически «опустилась до его уровня», когда приняла украинского лидера, подчеркнул Кедми.

«Зеленский является примером того, что называется в западной пропаганде "отсутствием ксенофобии и антисемитизма" на Украине», — констатировал политолог.

Президент неоднократно выступал со скандальными заявлениями и прославлял отдельных лиц, которые активно поддерживают идеологию уничтожения еврейского народа, напомнил Кедми. После такого поведения Зеленского общины по всему миру должны сделать правильные выводы, отметил аналитик.

Глава Украины в США разочаровал как граждан своей страны, так и мировых экспертов, передает НСН. Реакция последовала за решением Зеленского презентовать американской стороне план трансформации государства.

Экс-президент Украины Петр Порошенко также раскритиковал своего преемника за визит в США. Политик отметил, что Зеленский не смог достичь успеха в своей поездке.

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