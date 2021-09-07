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«Возмущение и боль»: Кузнецова выразила соболезнования семьям кузбасских школьниц

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 21:02
Происшествия
«Возмущение и боль»: Кузнецова выразила соболезнования семьям кузбасских школьниц
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 7 сентября. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова направила соболезнования родным погибших школьниц. Девочки, чьи тела нашли в Киселевске, погибли от рук преступника.

Детский омбудсмен назвала преступление против несовершеннолетних в Кемеровской области трагедией. Случившееся, по ее словам, говорит о необходимости ужесточить наказание против людей, которые совершают подобные зверства.

«Возмущение и боль… Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов?» — отметила Кузнецова.

Напомним, 7 сентября в городе Киселевске Кемеровской области были найдены мертвыми две школьницы, ранее пропавшие без вести. По подозрению в убийстве задержали 41-летнего местного жителя. На допросе он признался, что изнасиловал и задушил детей.

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анна кузнецова педофилы школьницы
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