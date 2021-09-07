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Авторы ZBIAM предупредили Украину и Польшу об унижении после учений «Запад-2021»
Армия
Авторы ZBIAM предупредили Украину и Польшу об унижении после учений «Запад-2021»
mil.ru  /  Минобороны РФ

Варшава, 7 сентября. Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» не на шутку обеспокоили страны Запада. Наибольшая паника началась в Польше, где СМИ не устают пугать местных жителей.

По словам представителя Минобороны РФ, генерал-майора Евгения Ильина, предстоящие российско-белорусские маневры носят лишь оборонительный характер. Однако у авторов польского издания ZBIAM другое мнение, передает «ПолитРоссия».

Аналитики полагают, что «Запад-2021» организовывается якобы с целью унизить Украину, Польшу и страны Прибалтики. По мнению польского журналиста Михаила Кацевича, Москва хочет превратить Белоруссию в шоссе, по которому российские войска пойдут в направлении стран НАТО. Не все согласны с подобной теорией, некоторые интернет-пользователи из Польши трезво смотрят на ситуацию и с иронией комментируют происходящее.

«Скоро начнется паника в СМИ… Российская армия готовится к войне», – отметили в Сети.

Ранее в польском издании Tygodnik TVP призвали НАТО повысить активность на фоне учений «Запад-2021». Эти маневры «вызывают тревогу», говорится в публикации. Тем временем военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки уже прибыли в Россию для участия в учениях «Запад-2021», передает RT.

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украина польша военные учения запад-2021
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