Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась за пожизненное наказание для педофилов

Москва, 7 сентября. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась за пожизненное наказание педофилов.

Такое заявление правозащитница сделала на фоне жуткой трагедии в Кузбассе, где сегодня утром нашли тела двух убитых школьниц. Десятилетних девочек заманил конфетами, после чего изнасиловал и убил мужчина, отсидевший в тюрьме за преступления сексуального характера. Комментарием омбудсмена делится ТАСС.

«Возмущение и боль. Дети погибли. Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов?», — заявила Анна Кузнецова.

По словам уполномоченного при президенте России, в Госдуме с 2018 года находится законопроект, который предусматривает пожизненное наказание за педофилию. При этом спикер подчеркнула, что процент преступлений в отношении детей вырос на 11,8 процентов, как выросло и количество преступников.