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Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась за пожизненное наказание для педофилов
Происшествия
Детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась за пожизненное наказание для педофилов
Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ

Москва, 7 сентября. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась за пожизненное наказание педофилов.

Такое заявление правозащитница сделала на фоне жуткой трагедии в Кузбассе, где сегодня утром нашли тела двух убитых школьниц. Десятилетних девочек заманил конфетами, после чего изнасиловал и убил мужчина, отсидевший в тюрьме за преступления сексуального характера. Комментарием омбудсмена делится ТАСС.

«Возмущение и боль. Дети погибли. Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов?», — заявила Анна Кузнецова.

По словам уполномоченного при президенте России, в Госдуме с 2018 года находится законопроект, который предусматривает пожизненное наказание за педофилию. При этом спикер подчеркнула, что процент преступлений в отношении детей вырос на 11,8 процентов, как выросло и количество преступников.

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кузнецова педофилы детский омбудсмен пожизненное наказание
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