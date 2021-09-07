Телеведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Москва, 7 сентября. Телеведущего Дмитрия Киселева доставили в больницу. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах.

По его информации, у госпитализированного ведущего программы «Вести недели» диагностировано двустороннее воспаление легких. Однако наличие коронавирусной инфекции у звездного пациента пока не подтверждено.

Температура у Киселева держится в пределах нормы. Представитель телеканала «Россия-1» может самостоятельно дышать и разговаривать.

Ранее в Москве госпитализировали участника шоу «Танцы со звездами», хореографа Евгения Папунаишвили. Он сообщил, что оказался в больнице из-за «адских болей в спине», чем серьезно напугал поклонников.