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Телеведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с подозрением на коронавирус

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 20:50
Общество
Телеведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с подозрением на коронавирус
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 7 сентября. Телеведущего Дмитрия Киселева доставили в больницу. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах.

По его информации, у госпитализированного ведущего программы «Вести недели» диагностировано двустороннее воспаление легких. Однако наличие коронавирусной инфекции у звездного пациента пока не подтверждено.

Температура у Киселева держится в пределах нормы. Представитель телеканала «Россия-1» может самостоятельно дышать и разговаривать.

Ранее в Москве госпитализировали участника шоу «Танцы со звездами», хореографа Евгения Папунаишвили. Он сообщил, что оказался в больнице из-за «адских болей в спине», чем серьезно напугал поклонников.

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Все новости / Общество / Телеведущий Дмитрий Киселев госпитализирован с подозрением на коронавирус
киселев коронавирус двустороннее воспаление легких
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