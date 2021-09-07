Клиенты российских банков взяли рекордный объем кредитов наличными

Москва, 7 сентября. Россияне в августе 2021 года взяли в банках потребительские кредиты на сумму 646,7 млрд рублей, что на 32,7% больше аналогичного месяца годом ранее, указывает компания Frank RG.

Такой рост объема кредитов наличными может быть связан с тем, что кредитно-финансовые организации запаздывали с повышением ставок в ответ на увеличение ключевой ставки Центробанком РФ, отметил проектный лидер компании, руководитель проекта «Мониторинг банковских тарифов и ставок» Олеся Пасечник.

«Это, а также завершение отпусков и начало нового учебного года, могло повысить интерес населения к кредитам наличными», — передает пресс-служба Frank RG слова специалиста.

Потребительский кредит наличными стал самым востребованным финансовым продуктом у россиян, следует из результатов опроса. В большинстве случаев потребкредит выбирают люди старших поколений в возрасте от 40 до 75 лет.