Посетители Comtrans-2021 первыми увидели автобусы ГАЗ на водородном топливе

Москва, 7 сентября. Две модели городских водоробусов с разной пассажировместимостью представила «Группа ГАЗ» на выставке Comtrans-2021.

Это автобус большого класса Citymax Hydrogen, вместимость которого — 85 человек и автобус малого класса «ГАЗель City», рассчитанный на 22 пассажира. Главное преимущество транспорта на водородном топливе относительно электротранспорта без топливных элементов — увеличенный запас хода.

«На одной заправке водоробусы могут проехать 350 км, что достаточно даже для самых длинных городских маршрутов», — сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Основой для Citymax Hydrogen стала платформа электробуса ГАЗ, который серийно производится на Ликинском автобусном заводе. «ГАЗель City» создан на базе автобуса малого класса, который производят на Горьковском автомобильном заводе.

Экс-глава австрийской OMV Райнер Зеле ранее предложил России и Германии сформировать «водородный альянс» для обеспечения растущих потребностей европейского рынка.