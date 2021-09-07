«Сбер» начал строительство крупнейшего в России центра обработки данных

Саратов, 7 сентября. Региональный Центр обработки данных (ЦОД) «Сбера» появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Балаково, в Саратовской области,

Старт работам на этом объекте, аналогов которому в стране не будет, дали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Площадь помещения достигнет 55 тысяч кв. м. ЦОД будет разделен на семь модулей, каждый из которых вмещает в себя пятьсот 19-дюймовых 48-юнитовых стоек. Особая экономическая зона будет создавать благоприятные условия для реализации проекта.

Глава «Сбера» Герман Греф ранее анонсировал появление второго суперкомпьютера компании. Предположительно, его покажут ко дню рождения банка, в ноябре.