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Бывший кремлевский чиновник рассказал о первых днях после теракта 11 сентября в США
Политика
Бывший кремлевский чиновник рассказал о первых днях после теракта 11 сентября в США
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 7 сентября. Экс-начальник экономического управления Кремля Антон Данилов-Данильян рассказал о реакции руководства России на теракт, который произошел в США 11 сентября 2001 года.

По его словам, российские спецслужбы находились в состоянии полной боевой готовности в течение нескольких дней после случившегося. Просчитывались все возможные варианты аналогичных нападений на российскую сторону.

«Но постепенно пришли к выводу, что вряд ли нас ждет что-то подобное, хотя спецслужбы и привели в полную боевую готовность», — добавил он.

Вместе с тем Данилов-Данильян отметил, что некоторые люди до сих пор считают эти события инсценировкой американских спецслужб. Якобы видимость теракта нужна была для решения внутренних политических вопросов в стране.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября. Глава Белого дома заявил, что американский народ имеет право на правду об этом ужасном событии.

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россия теракт 11 сентября
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