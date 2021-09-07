Российских пользователей Сети рассмешил запоздалый снос памятника на Украине

Москва, 7 сентября. Российские пользователи социальных сетей отреагировали на снос украинцами памятника дружбы Москвы и Киева.

Ранее депутат киевской городской рады Алина Михайлова заявила, что компетентные органы приняли решение о демонтаже памятника дружбы Москвы и Киева, который был возведен 20 лет назад. По ее словам, этот жест красноречиво говорит о том, что Россию и Украину больше не связывают былые отношения. Монумент был перенесен на хранение в специально отведенное место.

Российские пользователи социальных сетей не смогли обойти стороной такое событие. Своим мнением на этот счет они активно делятся в комментариях под материалами информационных изданий.

«Ну, теперь они точно заживут. Только и умеют, что с памятниками воевать…...» — иронично заметил один из комментаторов. «Очень странно: столько лет "воюют" с Россией, и только сейчас дружить перестали», — добавил другой пользователи Сети.

Остальные комментаторы сошлись на мнении, что, видимо, злосчастный памятник не давал покоя украинским чиновникам. Именно он был преградой для реализации экономических и политических реформ на протяжении долгих семи лет, с насмешкой фантазируют россияне.

Украинцы также не остались в стороне. Они предположили, что на месте руин может появиться новый памятник, посвященный войнам, которые сражаются в Донбассе.