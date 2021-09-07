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Один человек погиб при стрельбе на парковке в Старом Осколе
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе на парковке в Старом Осколе
пресс-служба администрации Краснодарского края

Старый Оскол, 7 сентября. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате стрельбы на парковке, сообщает СК России по Белгородской области.

По уточненным данным, автовладелец в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу на парковке в микрорайоне Рождественский. Инцидент произошел в ночь на 7 сентября во время конфликта со случайным прохожим из-за громких разговоров.

«В разгар конфликта подозреваемый достал из припаркованного рядом автомобиля, принадлежащего ему, охотничье ружье, произвел выстрелы, в результате которых один из участников конфликта получил рану в плечо, а другой — смертельное ранение, от которого скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении правоохранителей.

Получивший ранение 20-летний молодой человек был доставлен в местную больницу. Стрелявший с места происшествия скрылся, однако его удалось задержать через несколько часов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, и покушении на убийство двух лиц общеопасным способом.

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