Французская компания Lafarge ответит в суде за содействие террористам в Сирии

Париж, 7 сентября. Высший суд Франции отменил решение нижестоящей инстанции об отклонении иска против Lafarge, крупного производителя строительных материалов.

Компанию обвиняют в финансировании деятельности террористических организаций в Сирии и соучастии в преступлениях против человечества. В качестве истца выступило Министерство экономики Франции и Европейский суд по правам человека. Как сообщается, Lafarge подозревают в передаче 13 млн евро террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). В обмен, согласно версии следствия, производитель получил от боевиков разрешение на продолжение рвботы цементного завода возле деревни Эль-Джалабия в северной части Сирии. Кроме того, ответчика подозревают в продаже материалов террористам и закупках сырья у незаконных вооруженных формирований.

France's top court has overturned a decision by a lower court to dismiss charges brought against cement manufacturer Lafarge for complicity in crimes against humanity during Syria's civil war. https://t.co/Rn3lwplGbH — RFI English (@RFI_En) September 7, 2021

По имеющейся информации, компания заключала деловые контракты с террористической группировкой и продолжала работу все время, пока эти территории находились под контролем радикальных исламистов. После слияния Lafarge и швейцарской Holcim в 2015 году внутренний отчет показал, что французская компания для ведения переговоров с террористами финансировала услуги посредников. Также обвинения предъявлены за нарушение эмбарго Евросоюза и организации труда в условиях риска для жизни работников.

French Court Investigates Lafarge’s Links to Terrorism in Syria https://t.co/nE4MoLJpQ7 — Pieter Van Ostaeyen (@p_vanostaeyen) June 8, 2021

Апелляционный суд Парижа в 2019 году отклонил требования привлечь компанию к ответственности за соучастие в преступлениях против человечности, однако рекомендовал провести разбирательство по остальным пунктам. Теперь решение высшего суда может привести к серьезным последствиям для строительной компании.

Тем не менее пока что дело, дополненное обвинениями в создании угрозы для жизни людей, передано для повторного рассмотрения в следственные органы. Ответчиками в данном случае выступят не только Lafarge как юридическое лицо, но и восемь ее руководителей, включая бывшего генерального директора Бруно Лаффонта, в отношении которых действуют все указанные пункты обвинения.

1 Организация запрещена на территории РФ.