Расчеты ЗРК С-400 выполнили боевые пуски ракет в ходе учений под Астраханью

Астрахань, 7 сентября. Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» из состава ракетного полка Западного военного округа (ЗВО) выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям в ходе учений.

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что маневры проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. Перед стрельбами подразделения совершили марш из Ленобласти. Они преодолели более 2 тысяч километров. После прибытия в заданный район военнослужащие заступили на боевое дежурство.

«В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в ходе учений военнослужащие сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.

Ранее телеканал RT сообщал, что подразделения зенитного ракетного соединения ЦВО выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия под Астраханью. Также стало известно о тренировке связистов Ленинградского объединения ВВС и ПВО по информационному обмену.