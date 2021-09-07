Джикия не попал в основной состав сборной России на матч с Мальтой

Москва, 7 сентября. Стал известен состав сборной России по футболу на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против Мальты. В него не попал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав национальной команды на игру квалификации ЧМ-2022 с Мальтой. Встреча пройдет на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Состав сборной России выглядит следующим образом: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

Матч отбора ЧМ-2022 начнется в 21:45 по московскому времени. Капитаном сборной России в предстоящей игре будет Федор Смолов. Георгий Джикия, который выводил национальную команду с капитанской повязкой на матч с Хорватией, остался в запасе. Игрок «Ростова» Михаил Осипенко проведет дебютный матч за сборную России.

В прямом эфире игру покажет телеканал РЕН ТВ. Матч сборных России и Мальты обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком.