Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 21:06
21:06
Спорт
«Не хотят проигрывать»: Журова объяснила отказ сборной Израиля от ЧМ по гимнастике
21:03
Шоу-бизнес
Фамильная драгоценность стала причиной ссоры между Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз
21:01
Армия
На Урале курсанты учебного центра в ходе тренировки форсировали реку на танках
21:01
Спорт
Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ
21:01
Общество
Валерий Сюткин признался, что ему будет не хватать сценографа Краснова
20:59
Армия
Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США
20:59
Происшествия
Опубликована видеозапись с места аварии на шахте в ЛНР
20:57
Политика
Захарова назвала глупейшей фальшивкой публикации западных СМИ о связях РФ и Каталонии
20:57
Экономика
Самый крупный российский завод по переработке пластика появится в Подмосковье
20:56
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова пожаловалась на изменения во внешности после родов
Все новости

Джикия не попал в основной состав сборной России на матч с Мальтой
Спорт
Джикия не попал в основной состав сборной России на матч с Мальтой
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 7 сентября. Стал известен состав сборной России по футболу на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против Мальты. В него не попал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала состав национальной команды на игру квалификации ЧМ-2022 с Мальтой. Встреча пройдет на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Состав сборной России выглядит следующим образом: Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов, Смолов.

Матч отбора ЧМ-2022 начнется в 21:45 по московскому времени. Капитаном сборной России в предстоящей игре будет Федор Смолов. Георгий Джикия, который выводил национальную команду с капитанской повязкой на матч с Хорватией, остался в запасе. Игрок «Ростова» Михаил Осипенко проведет дебютный матч за сборную России.

В прямом эфире игру покажет телеканал РЕН ТВ. Матч сборных России и Мальты обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Джикия не попал в основной состав сборной России на матч с Мальтой
россия мальта состав чм-2022 квалификация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru