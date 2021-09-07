Фонд защитников ЛГБТ оказался в центре скандала с экс-губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо

Вашингтон, 7 сентября. Президент самого большого в США некоммерческого фонда, который защищает права ЛГБТ-сообщества, был уволен с поста за помощь, предоставленную бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Президент НКО Human Rights Campaign Альфонсо Дэвид был освобожден от занимаемой должности так как «его действия поставили нас в невыносимое положение, нарушив основные ценности, политику и миссию HRC», — говорится в официальном заявлении.

Тем не менее, Дэвид не согласился со своим увольнением и перешел в атаку на совет директоров фонда, обвинив последних в принятии непрозрачных решений.

Update from Alphonso David pic.twitter.com/PAtqcEwvBg — Alphonso David (@AlphonsoDavid) September 7, 2021

«Они сказали мне, что хотят спокойно решить этот вопрос в эти выходные, надеясь, что в это время интерес СМИ будет меньше. У меня есть поддержка многих наших сотрудников, членов правления и заинтересованных сторон. Я не собираюсь уходить в отставку», — заявил он.

Он отказался уходить в отставку, заявив, что члены правления организации сообщили ему, что их расследование не выявило никаких нарушений с его стороны.

«Они несправедливо предоставили мне уведомление об увольнении, чтобы прекратить мою борьбу за целостность процесса рассмотрения и за то, что правильно. Ожидайте судебного разбирательства», — написал он в Twitter.

В ответ на это руководство HRC заявило, что заявление Дэвида «содержало значительную неправду о расследовании и его статусе в организации».

Предыдущее заявление Дэвида, которое стало шоком для сотрудников фонда, выявило заметный раскол внутри организации всего через несколько недель после того, как совет директоров продлил контракт Дэвида, отметив его успешное руководство.

Скандал разгорелся после того, как из отчета генерального прокурора Летиции Джеймс, которая расследует дело о сексуальных домогательствах против бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, стало известно, что что Альфонсо Дэвид — бывший юрист в офисе губернатора — консультировал Куомо по поводу письма, которое губернатор составил, чтобы опровергнуть обвинения в домогательствах, выдвинутых против Куомо Линдси Бойлан. Она стала первой из 11 женщин, обвинивших экс-губернатора в домогательствах.

Федеральное агентство новостей /

Участие Дэвида в попытках оправдать Куомо, привело к значительным разногласиям в HRC. На собрании персонала, которое состоялось вскоре после публикации доклада генерального прокурора, несколько сотрудников подняли вопрос о его отставке. Однако уволить чернокожего гея в США, не получив обвинений в гомофобии и расизме стало невозможно даже для фонда, который защищает права чернокожих и членов ЛГБТ-сообщества.