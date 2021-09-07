ФНС подсчитала общие потери российской экономики из-за банкротств

Москва, 7 сентября. Отечественная экономика недополучила триллионы рублей из-за процедуры банкротства компаний, сообщили в Федеральной налоговой службе России.

Российские кредиторы в течение последних пяти лет суммарно не смогли получить 12 триллионов рублей из-за банкротств. Такое заявление сделал замглавы ФНС Константин Чекмышев.

«Это то, что потеряли кредиторы. Это то, на что они рассчитывали, что они собирались вкладывать в бизнес. Это то, что должно было дальше быть кровью экономики», — цитирует его «Интерфакс».

Рост числа несостоятельных компаний зафиксировали в России впервые с 2017 года. По официальной статистике, в первой половине текущего года обанкротилось порядка 4,9 тысячи коммерческих организаций.

В конце августа банкротом была признана компания «Метрострой», которая занималась строительством петербургской подземки, напоминает «ФедералПресс».