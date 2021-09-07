«Любимый человек»: петербуржцы оценили спонтанную встречу с Татьяной Булановой

Певица Татьяна Буланова провела встречу с жителями Санкт-Петербурга. Горожане смогли задать любые вопросы любимой исполнительнице.
«Чувствую себя замечательно. Я больше для автографов пришла, а не для вопросов. Мне приятно, спасибо большое за внимание», - отреагировала на вопросы журналистов Татьяна Буланова.
Во время визита вокруг артистки собралось несколько десятков жителей Красносельского района. Люди включали песни Булановой, просили автографы и даже дарили исполнительнице цветы.
«Я с большой симпатией к ней отношусь. Я ее обожаю как человека. Я знаю, что она очень грамотная, что она добивается всего. Если она ставит себе какую-то задачу, то она идет вперед, не останавливается никогда» — делится своим мнением участница встречи Тамара Стеценко.
Местные жители выразили надежду, что Татьяна Буланова в ближайшее время не покинет сцену.
«Мне главное, чтобы она не ушла из певиц. Я была несколько раз на ее концерте и хочу, чтобы она дальше пела!» — рассказывает поклонница артистки Любовь.
Спонтанная встреча продлилась не больше часа. Все собравшиеся фанаты получили автографы и шанс поговорить с их кумиром.