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«Любимый человек»: петербуржцы оценили спонтанную встречу с Татьяной Булановой
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«Любимый человек»: петербуржцы оценили спонтанную встречу с Татьяной Булановой
Общество

Певица Татьяна Буланова провела встречу с жителями Санкт-Петербурга. Горожане смогли задать любые вопросы любимой исполнительнице.

«Чувствую себя замечательно. Я больше для автографов пришла, а не для вопросов. Мне приятно, спасибо большое за внимание», - отреагировала на вопросы журналистов Татьяна Буланова.

Во время визита вокруг артистки собралось несколько десятков жителей Красносельского района. Люди включали песни Булановой, просили автографы и даже дарили исполнительнице цветы.

 «Я с большой симпатией к ней отношусь. Я ее обожаю как человека. Я знаю, что она очень грамотная, что она добивается всего. Если она ставит себе какую-то задачу, то она идет вперед, не останавливается никогда» — делится своим мнением участница встречи Тамара Стеценко.

Местные жители выразили надежду, что Татьяна Буланова в ближайшее время не покинет сцену.

 «Мне главное, чтобы она не ушла из певиц. Я была несколько раз на ее концерте и хочу, чтобы она дальше пела!» — рассказывает поклонница артистки Любовь.

Спонтанная встреча продлилась не больше часа. Все собравшиеся фанаты получили автографы и шанс поговорить с их кумиром.

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