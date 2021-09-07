Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ

Санкт-Петербург, 7 сентября. Нападающий «Зенита» высказался о возможном недопуске футболистов из красных зон до матчей Лиги чемпионов.

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком признался, что обеспокоен ситуацией с возможным недопуском игроков, побывавших в красных зонах, до матчей главного клубного турнира Европы в Великобритании. Своим мнением на этот счет он поделился с изданием «Чемпионат».

«Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить», — констатировал игрок.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет 14 сентября. Соперником петербургского клуба станет действующий победитель турнира, лондонский «Челси». В соответствии с правилами, введенными правительством Великобритании, игроки, прибывающие в Соединенное Королевство из красных зон, должны пройти 10-дневный карантин.