Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 21:06
21:03
Шоу-бизнес
Фамильная драгоценность стала причиной ссоры между Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз
21:01
Армия
На Урале курсанты учебного центра в ходе тренировки форсировали реку на танках
21:01
Спорт
Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ
21:01
Общество
Валерий Сюткин признался, что ему будет не хватать сценографа Краснова
20:59
Армия
Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США
20:59
Происшествия
Опубликована видеозапись с места аварии на шахте в ЛНР
20:57
Политика
Захарова назвала глупейшей фальшивкой публикации западных СМИ о связях РФ и Каталонии
20:57
Экономика
Самый крупный российский завод по переработке пластика появится в Подмосковье
20:56
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова пожаловалась на изменения во внешности после родов
20:56
Весь мир
Фонд защитников ЛГБТ оказался в центре скандала с экс-губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо
Все новости

Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 21:01
Спорт
Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 7 сентября. Нападающий «Зенита» высказался о возможном недопуске футболистов из красных зон до матчей Лиги чемпионов.

Бразильский форвард петербургского «Зенита» Малком признался, что обеспокоен ситуацией с возможным недопуском игроков, побывавших в красных зонах, до матчей главного клубного турнира Европы в Великобритании. Своим мнением на этот счет он поделился с изданием «Чемпионат».

«Мы фактически отлучены от футбола и лишены возможности помочь своим командам в решении их турнирных задач. Это касается и сборной, и клубов. И это ненормальная ситуация. И никто ни клубам, ни федерациям, ни игрокам, ни болельщикам не может ничего толком объяснить», — констатировал игрок.

Первый матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет 14 сентября. Соперником петербургского клуба станет действующий победитель турнира, лондонский «Челси». В соответствии с правилами, введенными правительством Великобритании, игроки, прибывающие в Соединенное Королевство из красных зон, должны пройти 10-дневный карантин.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ
Зенит лига чемпионов критика недопуск малком
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru