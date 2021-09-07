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Цена биткоина снизилась до 47 тыс. долларов на бирже
Экономика
Цена биткоина снизилась до 47 тыс. долларов на бирже
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 сентября. Курс биткоина по состоянию на 18:28 по московскому времени опустился до отметки в 46,78 тыс. долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткоин ранее отреагировал ростом на новости о покупке Сальвадором 200 единиц этой криптовалюты. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос до 52,9 тыс. долларов. Позднее он продемонстрировал падение до 51,2 тыс. долларов.

Власти Республики Сальвадор закупили биткоин после официальной легализации этой криптовалюты. В стране вступил в силу закон, согласно которому биткоин может быть использован в качестве платежного средства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может признать биткоин платежным средством, поскольку ничего, кроме вреда, эта мера нанести не может. Под удар, в частности, попадет финансовый сектор экономики.

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