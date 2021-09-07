Ливия и Нигер договорились о мерах по борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом

Ниамей, 7 сентября. Заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни встретился с президентом страны Мохамедом Базумом. Стороны обсудили обеспечение защиты границ, миграцию и борьбу с терроризмом.

Согласно заявлению ливийского ведомства, делегация из Триполи прибыла в столицу Республики Нигер накануне. Цель визита — рассмотреть вопросы сдерживания потоков беженцев на юге североафриканской страны, а также аспекты безопасности в целях достижения стабильности в регионе.

В ходе переговоров Аль-Куни подтвердил важность координации между государствами. Он указал, что перед Триполи и Ниамеем остро стоят общие проблемы, среди которых — нелегальная миграция, контрабанда, распространение терроризма и преступной деятельности.

Ливийский политик отметил, что проблему беженцев можно решить в сотрудничестве с государствами Евросоюза. Кроме того, необходимо работать над обеспечением пространственного развития в регионах происхождения миграции.

Аль-Куни призвал активировать деятельность Сообщества стран зоны Сахеля и Сахары. По его словам, организация представляет собой региональную силу и даст африканскому континенту важный стратегический вес.

Со своей стороны, Базум высоко оценил видение, представленное ливийским коллегой в отношении сокращения миграционных потоков и обеспечения безопасности. Президент поддержал реализацию на местах мер, предложенных Триполи.

На встрече политики также договорились об активации четырехстороннего соглашения между Ливией и соседними странами по обеспечению защиты границ. Договор поспособствует урегулированию многих региональных проблем, связанных в том числе с терроризмом, трансграничными преступлениями и присутствием военизированных формирований, которые угрожают стабильности региона.

В начале недели министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра обсудил с руководством Нигера развитие ситуации в Ливии.

Глава МИД переходного Правительства национального единства Наджла Мангуш ранее объявила, что Триполи договорилось с Суданом, Чадом и Нигером о создании совместного механизма по обеспечению безопасности.