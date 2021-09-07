Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 сентября 21:06
21:03
Шоу-бизнес
Фамильная драгоценность стала причиной ссоры между Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз
21:01
Армия
На Урале курсанты учебного центра в ходе тренировки форсировали реку на танках
21:01
Спорт
Форвард «Зенита» Малком выразил недовольство возможным недопуском к матчам ЛЧ
21:01
Общество
Валерий Сюткин признался, что ему будет не хватать сценографа Краснова
20:59
Армия
Пентагон сообщил о тестовом запуске ракет SM-6 с борта «призрачного» судна ВМС США
20:59
Происшествия
Опубликована видеозапись с места аварии на шахте в ЛНР
20:57
Политика
Захарова назвала глупейшей фальшивкой публикации западных СМИ о связях РФ и Каталонии
20:57
Экономика
Самый крупный российский завод по переработке пластика появится в Подмосковье
20:56
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова пожаловалась на изменения во внешности после родов
20:56
Весь мир
Фонд защитников ЛГБТ оказался в центре скандала с экс-губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо
Все новости

Ливия и Нигер договорились о мерах по борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом
Весь мир
Ливия и Нигер договорились о мерах по борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом
wikipedia.org  /  NigerTZai / CC BY-SA 4.0

Ниамей, 7 сентября. Заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни встретился с президентом страны Мохамедом Базумом. Стороны обсудили обеспечение защиты границ, миграцию и борьбу с терроризмом.

Согласно заявлению ливийского ведомства, делегация из Триполи прибыла в столицу Республики Нигер накануне. Цель визита — рассмотреть вопросы сдерживания потоков беженцев на юге североафриканской страны, а также аспекты безопасности в целях достижения стабильности в регионе.

В ходе переговоров Аль-Куни подтвердил важность координации между государствами. Он указал, что перед Триполи и Ниамеем остро стоят общие проблемы, среди которых — нелегальная миграция, контрабанда, распространение терроризма и преступной деятельности.

Ливийский политик отметил, что проблему беженцев можно решить в сотрудничестве с государствами Евросоюза. Кроме того, необходимо работать над обеспечением пространственного развития в регионах происхождения миграции.

Аль-Куни призвал активировать деятельность Сообщества стран зоны Сахеля и Сахары. По его словам, организация представляет собой региональную силу и даст африканскому континенту важный стратегический вес.

Со своей стороны, Базум высоко оценил видение, представленное ливийским коллегой в отношении сокращения миграционных потоков и обеспечения безопасности. Президент поддержал реализацию на местах мер, предложенных Триполи.

На встрече политики также договорились об активации четырехстороннего соглашения между Ливией и соседними странами по обеспечению защиты границ. Договор поспособствует урегулированию многих региональных проблем, связанных в том числе с терроризмом, трансграничными преступлениями и присутствием военизированных формирований, которые угрожают стабильности региона.

В начале недели министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра обсудил с руководством Нигера развитие ситуации в Ливии.

Глава МИД переходного Правительства национального единства Наджла Мангуш ранее объявила, что Триполи договорилось с Суданом, Чадом и Нигером о создании совместного механизма по обеспечению безопасности.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливия и Нигер договорились о мерах по борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом
ливия нигер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru