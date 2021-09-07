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«Не оправдывают вложений»: африканские СМИ осудили бездействие миротворцев ООН в ЦАР
Весь мир
«Не оправдывают вложений»: африканские СМИ осудили бездействие миротворцев ООН в ЦАР
wikipedia.org  /  Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Банги, 7 сентября. Издание Afrique Media опубликовало анализ деятельности многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике. Восьмилетняя работа миротворцев не принесла ожидаемых результатов.

«Задокументировано большое количество случаев невмешательства представителей миссии ООН в ситуации, когда вооруженные группы терроризировали гражданское население. Хотя это являлось их главной задачей — защита мирных жителей.

В год МИНУСКА тратит 1 006 428 200 долларов США. Однако результаты деятельности совершенно не оправдывают средств, которые вложены в организацию», — говорится в докладе.

Также аналитики издания напомнили, чем «голубые каски» занимаются вместо поддержания порядка в ЦАР.

«На совести миротворцев ООН многочисленные преступления на территории Центральноафриканской Республики, включая изнасилования, убийства гражданских, аварии со смертельным исходом, сотрудничество с боевиками и участие в столкновениях на стороне радикалов.

Жители всеми силами пытаются донести до руководства миссии свое отношение к их присутствию в стране. Регулярно проходят митинги, граждане направили более 100 петиций».

Ранее акцию протеста провели жители Бриа. Они заблокировали дороги возле базы МИНУСКА и потребовали наказать миротворцев, виновных в преступлениях.

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