Банги, 7 сентября. Издание Afrique Media опубликовало анализ деятельности многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в Центральноафриканской Республике. Восьмилетняя работа миротворцев не принесла ожидаемых результатов.

В год МИНУСКА тратит 1 006 428 200 долларов США. Однако результаты деятельности совершенно не оправдывают средств, которые вложены в организацию», — говорится в докладе.

«Задокументировано большое количество случаев невмешательства представителей миссии ООН в ситуации, когда вооруженные группы терроризировали гражданское население. Хотя это являлось их главной задачей — защита мирных жителей.

Также аналитики издания напомнили, чем «голубые каски» занимаются вместо поддержания порядка в ЦАР.

«На совести миротворцев ООН многочисленные преступления на территории Центральноафриканской Республики, включая изнасилования, убийства гражданских, аварии со смертельным исходом, сотрудничество с боевиками и участие в столкновениях на стороне радикалов.

Жители всеми силами пытаются донести до руководства миссии свое отношение к их присутствию в стране. Регулярно проходят митинги, граждане направили более 100 петиций».