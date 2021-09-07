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Людмила Поргина вспомнила о поцелуе с Жан-Полем Бельмондо
Общество
Людмила Поргина вспомнила о поцелуе с Жан-Полем Бельмондо
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 7 сентября. Актриса Людмила Поргина поделилась воспоминаниями о звезде французского кино Жан-Поле Бельмондо, с которым встретилась в начале нулевых.

Встреча Поргиной и ее мужа Николая Караченцова с Бельмондо состоялась в Москве. В российскую столицу звезда новой французской волны прибыла после перенесенного инсульта.

«Я целовала его в губки, сказала, что Колечка его озвучивал. Я его обожаю! Для Коли это был кумир. Настоящий кумир, француз, с пухлыми губами. Тембр у него был не как у Коли, а чуть выше, но Коля его чуть ниже делал. Но темперамент он ощутил, его юмор», — вспомнила Поргина в комментарии телеканалу «360».

Она с сожалением указала, что со смертью Бельмондо ушло поколение. Поргиной очень грустно осознавать, что не стало звезды фильма «Профессионал». По словам артистки, Бельмондо был очень близок Караченцову. Российский актер так же, как и француз, относился к жизни с юмором, отметила 72-летняя артистка.

Жан-Поля Бельмондо не стало 6 сентября. Ему было 88 лет. Со звездой фильмов «На последнем дыхании» и «Великолепный» простятся в парижском Доме инвалидов.

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караченцов бельмондо поргина
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