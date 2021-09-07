Спортсмен Соловьев с коллегами рассказал о важной роли единоборств в воспитании детей

Турнир памяти чемпиона Европы, мастера спорта международного класса СССР по самбо Владимира Соловьева пройдет в Северной столице 11–12 сентября. Участие в нем примут более полутора тысяч спортсменов Северо-Западного федерального округа и стран ближнего зарубежья. Подробнее о предстоящем ярком спортивном событии и популярности единоборств в мире рассказали организатор турнира, сын Владимира Соловьева, учредитель Фонда развития спорта и содействия сохранению объектов культурного наследия имени В. А. Соловьева Антон Соловьев, вице-президент Российской федерации по джиу-джитсу Георгий Куковеров, почетный гость турнира, призер и чемпион России по боевому самбо Денис Гольцов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Самбо, дзюдо, каратэ, бокс и джиу-джитсу: как пройдет турнир имени Соловьева». Присутствовал на встрече и внук знаменитого спортсмена, его тезка, Владимир Соловьев.

Антон Соловьев поделился подробностями истории появления турнира. Его создатели постарались отобразить пять боевых федераций, часть из которых представляет собой олимпийские виды спорта, а другие — просто распространены в Санкт-Петербурге и России. Основная же идея фестиваля — преемственность поколений и дружественные связи между участниками. Программа мероприятия включает в себя не только выступления спортсменов.

«Это еще семинары от уважаемых и почетных людей, которые добились результатов. Это олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. Они общаются с детьми. Ребята получают большие подарочные календари и могут попросить чемпиона написать напутствие. Самое главное, что они встречают того человека, которого видят по телевизору, рядом с собой и могут задать интересующие их вопросы», — рассказал сын Владимира Соловьева.

Федеральное агентство новостей /

Он также отметил, что по итогам выступлений участникам фестиваля, согласно законодательству, присваиваются соответствующие категории. Кроме того, спортсмены получают медали, изготовленные на заказ.

Отдельное внимание Антон Соловьев уделил тому факту, что зачастую подрастающее поколение мечтает быть похожим на выдуманных супергероев, которые нередко получают свои суперспособности случайно. Между тем для детей очень важно понимать, что в жизни всего нужно добиваться своим трудом. Единоборства в этом плане очень помогают.

В свою очередь Георгий Куковеров напомнил, что нынешний турнир будет юбилейным, десятым. Семинар по джиу-джитсу там проведет заслуженный мастер спорта, неоднократный чемпион мира Абдулбари Гусейнов. В секции файтинга гостей ждет встреча с подготовившим большую плеяду выдающихся спортсменов Дмитрием Поповым.

О популярности единоборств в Америке поведал Денис Гольцов. По его словам, когда он приехал в провинцию одного из штатов, даже там в бойцовском зале он обнаружил людей, занимающихся самбо. Нашелся там и тренер по дзюдо, который уважает нашу страну. Вообще, масса родителей записывает своих детей во всевозможные секции боевых искусств. Почетный гость турнира также выразил уверенность в том, что самбо в скором времени станет одной из дисциплин соревнований на Олимпийских играх.

Федеральное агентство новостей /

О своих планах на предстоящем фестивале рассказал и внук Владимира Соловьева. Мальчик примет участие в мастер-классах.

О различных направлениях популярного в наши дни боевого искусства поведал Георгий Куковеров.

«В джиу-джитсу есть три дисциплины. Дуката — демонстрация техники. Просто выходит пара и демонстрирует технику. Быстро, сильно, четко. Другое направление — файтинг. Там разрешены удары, ограниченный контакт, броски и борьба лежа. Есть раздел — бразильское джиу-джитсу. Там борются только лежа, и сейчас очень популярно бразильское джиу-джитсу», — сообщил гость.

Федеральное агентство новостей /

Он также добавил, что наша страна занимает первое место в мире в сфере джиу-джитсу. Так, на последнем чемпионате мира 2019 года Россия с шестью золотыми медалям стала победителем в медальном зачете. В этом году на чемпионате Европы наши спортсмены завоевали шесть золотых медалей и заняли первое место в медальном зачете.

В завершение вице-президент федерации по джиу-джитсу отметил, что заниматься единоборствами можно с четырех-пяти лет. Малышей учат приемам самостраховки, делают растяжки, повышают их координационные способности.

«Самбо и дзюдо можно заниматься в детских спортивных школах с десяти лет, джиу-джитсу — тоже с десяти лет, а до этого возраста занимаются частным образом. Но сейчас пересматриваются стандарты в сторону уменьшения начала этого возраста, потому что дети раньше взрослеют, раньше становятся способны переносить нагрузки», — подытожил Георгий Куковеров.

Ранее спортсмен Петр Казанский допустил, что смешанные боевые искусства (MMA) могут быть признаны олимпийским видом спорта. По его мнению, во всем мире понимают положительный социальный эффект такого шага.