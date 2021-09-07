«Все переживали»: Лещенко рассказал о мучениях Краснова перед смертью

Москва, 7 сентября. Советский и российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко прокомментировал смерть выдающегося сценографа Бориса Краснова.

Оформителя «Рождественских встреч» примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой не стало на 61-м году жизни. Последнее время он находился в хосписе, где доживал свои дни. После перенесенного коронавируса он перенес второй за жизнь инсульт, результатом которого стало 85% поражение мозга.

Лещенко отметил, что Краснов внес огромный вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса. И несмотря на то что исполнитель мало работал с ним лично, он прекрасно знал о его таланте.

«Я просто сожалею, что ушел такой великий человек, который много сделал для шоу-бизнеса, который работал со всеми нашими известными артистами, художник прекрасный, режиссер, постановщик, человек, обладающий многими талантами», — рассказал Лещенко в беседе с NEWS.ru.

Исполнитель подчеркнул, что почти не общался с Красновым лично, но знал от знакомых о его тяжелом состоянии. Он отметил, что многие переживали за него все это время.

«Последние годы он страдал очень, мы все переживали. Можем утешить себя только тем, что останутся его сценические работы и картины», — сообщил музыкант.

Ранее смерть Краснова прокомментировала популярная певица Лолита Милявская. Новость о кончине режиссера шокировала ее.