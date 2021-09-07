«Нужно сделать еще больше»: Африканский союз призвал Эфиопию помочь пострадавшим от конфликта в Тыграе

Аддис-Абеба, 7 сентября. Страны Африканского союза (АС) призвали правительство Эфиопии обеспечить доступ гуманитарных грузов к штатам, охваченным военным кризисом.

Межэтнические столкновения, начавшиеся в Тыграе, распространились на соседние провинции. Миллионы людей покинули дома, спасаясь от вооруженного конфликта. Столько же жителей оказались на грани голодной смерти.

Еще в ноябре прошлого года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил войну радикальным формированиям, которые активизировались на севере страны. Но, вопреки ожиданиям, у властей не получилось в сжатые сроки ликвидировать боевиков.

«Мы знаем, что эфиопское правительство делает все возможное для стабилизации обстановки. Но нужно сделать еще больше, чтобы люди не голодали. Женщины и дети не должны быть жертвами конфликта, который произошел не по их вине», — заявил комиссар Африканского союза по политическим вопросам мира и безопасности Банкол Адеойя.

twitter.com / @AbiyAhmedAli

Эксперты ООН предупредили, что дальнейшее развитие событий в этом ключе приведет к страшным последствиям:

«Текущий кризис несет в себе смертельную опасность, если власти не решат вопрос с гуманитарной помощью населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации».

Ранее Совет Безопасности ООН провел заседание по вопросу конфликта в Эфиопии. Подробнее об итогах мероприятия можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.