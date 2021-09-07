Режим ЧП на границе с Белоруссией утвердили в Сейме Польши

Варшава, 7 сентября. Польский сейм одобрил внедрение режима чрезвычайного положения на границе с Республикой Беларусь.

Ранее ЧП ввел указом президент Польши Анджей Дуда. Глава государства принял соответствующее решение 2 сентября. Причиной послужила ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией.

Указ был обнародован в тот же день и вступил в силу. Однако по местным законам, документ должен изучить сейм. Орган может отменить его действие большинством голосов. Но ЧП было одобрено.

Согласно документу, режим чрезвычайного положения будет действовать 30 дней, передает «Национальная служба новостей». После глава государства может его продлить.

Ранее польский депутат Франтишек Стерчевский попытался пересечь границу с Республикой Беларусь, чтобы передать мигрантам лекарства. В Сети появились кадры, где парламентарий убегает от военных. В конечном итоге депутату не удалось прорваться.