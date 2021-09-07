Самолет SU95 не смог вылететь из ростовского аэропорта из-за проблем с левым двигателем

Ростов-на-Дону, 7 сентября. Инцидент с самолетом SU95, который должен был лететь по маршруту Ростов-на-Дону — Омск, случился рано утром. Из-за случившегося рейс задержали.

Экипаж воздушного судна во время проезда к ВПП со стоянки доложил диспетчеру о вибрациях в левом двигателе самолета. КВС принял решение о прекращении рулежки и возврате на стоянку. В результате самолет заменили, пассажиров доставили другим рейсом, сообщает источник ФАН.

Ранее самолет «Боинг-737», который должен был вылететь из Хабаровска в Новосибирск, прервал полет из-за срабатывания датчика об открытии багажной двери.