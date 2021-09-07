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Самолет SU95 не смог вылететь из ростовского аэропорта из-за проблем с левым двигателем

  /   Обновлено: 07 сентября 2021 21:02
Происшествия
Самолет SU95 не смог вылететь из ростовского аэропорта из-за проблем с левым двигателем
wikipedia.org  /  GennadyL/CC0

Ростов-на-Дону, 7 сентября. Инцидент с самолетом SU95, который должен был лететь по маршруту Ростов-на-Дону — Омск, случился рано утром. Из-за случившегося рейс задержали.

Экипаж воздушного судна во время проезда к ВПП со стоянки доложил диспетчеру о вибрациях в левом двигателе самолета. КВС принял решение о прекращении рулежки и возврате на стоянку. В результате самолет заменили, пассажиров доставили другим рейсом, сообщает источник ФАН.

Ранее самолет «Боинг-737», который должен был вылететь из Хабаровска в Новосибирск, прервал полет из-за срабатывания датчика об открытии багажной двери.

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самолет ростов-на-дону аэропорт
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