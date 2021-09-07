Безпалько озвучил главную цель украинских диверсий в Крыму

23 августа в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым произошел подрыв участка газопровода. 4 сентября сотрудники ФСБ России задержали исполнителей. Ими оказались жители Крыма. По данным российских спецслужб, подрыв был организован Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала исполнителям денежное вознаграждение — 2 тыс. долларов, а вот акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины (24 августа).

Стоит заметить, что ранее украинские спецслужбы уже пытались организовать подобные диверсии на территории Крыма при бывшем президенте Петре Порошенко, но все они провалились. Теперь у руля украинского государства новый глава — Владимир Зеленский, который обещал своим соотечественникам мир в Донбассе, а стране — экономический рост и благополучие.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Зеленский пошел по стопам своего предшественника — Петра Порошенко.

«Несомненно, Зеленский пошел по пути Порошенко, причем по всем позициям и направлениям. Это признают даже украинские эксперты. А что касается террористичности украинского государства, то я бы обращал здесь внимание не столько на Крым, как на Донбасс. В Крыму они подорвали газопровод — конечно, плохо, пытались в свое время лишить полуостров электричества и воды, но ведь это же не сравнить с постоянными обстрелами и ударами по жилым массивам артиллерии или авиации ВСУ. Киев тоже называет жителей Донбасса своими гражданами. Зеленский их даже детьми называл», — сказал собеседник ФАН.

Безпалько также озвучил главную цель украинских диверсий в Крыму.

«Нет ничего удивительного в том, почему киевские власти ведут себя так по отношению к Крыму и Донбассу. Давайте прямо говорить, не нужны эти люди абсолютно никому в Киеве. Нужны территория, ресурсы. А люди не нужны, особенно нелояльные. Поэтому Киев хочет изгнать этих людей или уничтожить. Крым потом можно будет продать американцам или британцам, а Донбасс использовать как сырьевой придаток. Люди киевским властям не нужны», — резюмировал Богдан Безпалько.

Украинская разведка, по данным ФСБ, организовала взрыв газопровода в Крыму. Вероятность аналогичного сценария для «СП-2» оценил эксперт по энергетике Сергей Пикин.