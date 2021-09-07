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Центральноафриканские боевики получили тяжелое вооружение от миротворцев ООН
Весь мир
Центральноафриканские боевики получили тяжелое вооружение от миротворцев ООН
wikipedia.org  /  Geoffrey C. Gunn / CC BY 3.0

Банги, 7 сентября. Сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) обвинили в поставках боевикам комплексов противовоздушной обороны.

«Франция защищает оружейное эмбарго ООН, и МИНУСКА помогает ей в этом. Именно они передали радикалам ракеты «земля-воздух», чтобы бандиты могли сбивать вертолеты национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA).

Но гранатометы не помогли им. Правительственные войска обнаружили и ликвидировали лагерь радикалов. На этой базе они конфисковали комплексы югославского производства, которыми торгует Франция! Будьте бдительны», — пишут местные жители в социальных сетях.

В результате сотрудничества миротворцев ООН и боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) страдает мирное население. Ранее два центральноафриканца подорвались на иностранных минах, которые преступники заложили на дорогах в провинциях ЦАР.

Горожане обратили внимание на подозрительную активность «голубых касок», которые разгружали немаркированные контейнеры на границе с Камеруном. Люди уверены, что в ящиках находилось контрабандное оружие, предназначавшееся боевикам CPC.

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африка цар
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