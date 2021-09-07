ПомахалМне: Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

Москва, 7 сентября. Героем нового флешмоба в социальных сетях стал министр иностранных дел Российской Федерации (РФ) Сергей Лавров.

В интернете появился новый флешмоб под хэштегом #ПомахалМне. Блогеры используют видеозапись от 2015 года, на которой запечатлен глава МИД России Сергей Лавров. Тогда он участвовал в саммите БРИКС. На кадрах видно, как министр машет кому-то рукой и шлет воздушный поцелуй.

Россияне берут этот ролик и монтируют к видео с собственным участием. Результаты работ можно увидеть на различных площадках. Видео «завирусилось» в Сети и набирает тысячи лайков.

Еще в 2015 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировала этот случай. Она сообщала, что Лавров тогда приветствовал южноафриканскую коллегу Маите Нкоана-Машабане.

Ранее Национальная служба новостей сообщала, что больше 80% россиян готовы бросить работу и стать блогерами. Обычно в Сеть выкладывают разного рода контент. Например, Klymenko Time рассказывают, в том числе о политических событиях. В этот раз в центре внимания оказался инцидент с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который попытался «наехать» на действующего лидера страны Владимира Зеленского.