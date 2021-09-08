Я ничего не успеваю: психолог Яничева рассказала, как перестать испытывать тревогу

Состояние хронического «неуспевания» знакомо многим, особенно жителям современных мегаполисов. Из-за быстрого темпа жизни и отсутствия дополнительных часов в сутках мы действительно успеваем меньше, чем хотелось бы, кроме того, часто сильно тревожимся по этому поводу. Как перестать быть заложником этих ощущений и попробовать действительно все успевать, мы узнали у доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.
По словам психолога, возникать ощущение «неуспевания» может по разным причинам, например, склонности человека к прокрастинации. Тогда логично, что откладывая выполнение дел на последний момент, мы чувствуем, как не успеваем выполнить все задуманное.
По другой версии, говорит Яничева, такое состояние может быть частным проявлением общего уровня тревожности и напряжения по жизни. Причем его оборотной стороной может быть противоположное явление, когда некоторые люди, наоборот, делают все с запасом времени. Например, приходят на встречу задолго до ее начала, патологически боясь опоздать.
«Третья история — это просто низкий уровень самоорганизации, когда человек не умеет планировать свое время, не умеет себя организовывать и плохо ориентируется в том, достаточно ли у него времени, чтобы что-то успеть сделать, не опоздать или принять решение. А потом вдруг оказывается, что наступил час икс, а я к этому совершенно не готов», — отмечает психолог.
Будь у вас плохо с тревожностью или личной организацией, полезным будет потренировать навык планирования времени — начать составлять четкие планы с точным количеством дел на день и указанием времени на их выполнение. При этом важно планировать выполнимое количество задач, иначе снова получится ничего не успеть.
«Очень важно понимать, что тревога — это напряжение, связанное с неопределенностью и нечеткостью. И любое планирование, структурирование и внесение определенности тревогу снижает. <…> Всякого рода планы, графики, какие-то пометки оказываются полезны, потому что вообще все, что мы выносим вовне (проговариваем и записываем), хорошо для внутренней организации, внутреннего контроля и снятия тревоги. Конечно, она не уйдет целиком, но это полезно», — делится советом Татьяна Яничева.
Психолог раскрывает и хитрость, которую при составлении плана многие из нас не учитывают. Структурируя и упорядочивая дела, не забывайте закладывать какое-то время на непредвиденные события: внезапный звонок, задержку автобуса или попросту перерыв на чашку чая. Ведь что-то вне нашего ведома все равно случится, а люфт будет служить подушкой безопасности для вашего графика.
«И, пожалуй, еще один очень важный совет. Когда этот день уже запланирован, у тебя несколько разных дел — здесь разговор, здесь отправить письмо, здесь что-то сделать по дому — то делайте то, что сейчас делаете. Есть такая замечательная фраза: «Когда ты моешь чашку, то мой чашку и думай об этой чашке». Не надо, делая одно дело, уже думать заранее [о следующих задачах]. Такое накручивание себя усиливает тревогу и неопределенность, я плохо концентрируюсь на том, что я сейчас делаю, а раз я плохо концентрируюсь, то делаю это дольше или менее внимательно. Не надо все держать в голове. Особенно людям, у которых бывает много задач», — подытоживает Татьяна Яничева.
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