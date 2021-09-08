Я ничего не успеваю: психолог Яничева рассказала, как перестать испытывать тревогу

Состояние хронического «неуспевания» знакомо многим, особенно жителям современных мегаполисов. Из-за быстрого темпа жизни и отсутствия дополнительных часов в сутках мы действительно успеваем меньше, чем хотелось бы, кроме того, часто сильно тревожимся по этому поводу. Как перестать быть заложником этих ощущений и попробовать действительно все успевать, мы узнали у доцента кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяны Яничевой.

По словам психолога, возникать ощущение «неуспевания» может по разным причинам, например, склонности человека к прокрастинации. Тогда логично, что откладывая выполнение дел на последний момент, мы чувствуем, как не успеваем выполнить все задуманное.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По другой версии, говорит Яничева, такое состояние может быть частным проявлением общего уровня тревожности и напряжения по жизни. Причем его оборотной стороной может быть противоположное явление, когда некоторые люди, наоборот, делают все с запасом времени. Например, приходят на встречу задолго до ее начала, патологически боясь опоздать.

«Третья история — это просто низкий уровень самоорганизации, когда человек не умеет планировать свое время, не умеет себя организовывать и плохо ориентируется в том, достаточно ли у него времени, чтобы что-то успеть сделать, не опоздать или принять решение. А потом вдруг оказывается, что наступил час икс, а я к этому совершенно не готов», — отмечает психолог.

Будь у вас плохо с тревожностью или личной организацией, полезным будет потренировать навык планирования времени — начать составлять четкие планы с точным количеством дел на день и указанием времени на их выполнение. При этом важно планировать выполнимое количество задач, иначе снова получится ничего не успеть.

«Очень важно понимать, что тревога — это напряжение, связанное с неопределенностью и нечеткостью. И любое планирование, структурирование и внесение определенности тревогу снижает. <…> Всякого рода планы, графики, какие-то пометки оказываются полезны, потому что вообще все, что мы выносим вовне (проговариваем и записываем), хорошо для внутренней организации, внутреннего контроля и снятия тревоги. Конечно, она не уйдет целиком, но это полезно», — делится советом Татьяна Яничева.

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Психолог раскрывает и хитрость, которую при составлении плана многие из нас не учитывают. Структурируя и упорядочивая дела, не забывайте закладывать какое-то время на непредвиденные события: внезапный звонок, задержку автобуса или попросту перерыв на чашку чая. Ведь что-то вне нашего ведома все равно случится, а люфт будет служить подушкой безопасности для вашего графика.

«И, пожалуй, еще один очень важный совет. Когда этот день уже запланирован, у тебя несколько разных дел — здесь разговор, здесь отправить письмо, здесь что-то сделать по дому — то делайте то, что сейчас делаете. Есть такая замечательная фраза: «Когда ты моешь чашку, то мой чашку и думай об этой чашке». Не надо, делая одно дело, уже думать заранее [о следующих задачах]. Такое накручивание себя усиливает тревогу и неопределенность, я плохо концентрируюсь на том, что я сейчас делаю, а раз я плохо концентрируюсь, то делаю это дольше или менее внимательно. Не надо все держать в голове. Особенно людям, у которых бывает много задач», — подытоживает Татьяна Яничева.

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