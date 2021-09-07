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Политолог Прокопчук предложил петербургскому депутату Вишневскому сменить фамилию
Политика
Политолог Прокопчук предложил петербургскому депутату Вишневскому сменить фамилию
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr facebook.com / Александр Прокопчук

Существуют поступки, после которых не отмыться — проще сменить имя и начать жизнь с чистого листа. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Александр Прокопчук.

Ранее санкт-петербургская избирательная комиссия отказала депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Лазаревичу Вишневскому в удовлетворении его жалобы по поводу появления в списках кандидатов по округу, от которого он баллотируется в городской парламент, так называемых «двойников». Депутат выразил возмущение, что вместе с ним избираются люди, имя и фамилия которых полностью совпадают с его собственными. Ранее Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские носили имена Виктора Быкова и Алексея Шмелева, и, по мнению регионального парламентария, эта информация должна быть указана в избирательном бюллетене. Однако горизбирком подчеркнул, что подобная мера предпринимается лишь в тех случаях, когда у кандидатов совпадают еще и отчества.

«Насколько я знаю, информация (о смене имени и фамилии кандидатов. — Прим. ФАН), которую Борис Лазаревич хочет продемонстрировать избирателям, и так будет указана в соответствующих плакатах в помещениях УИК, — заметил Прокопчук. — Чего же ему еще надо? Засунуть ее в бюллетень, где и так толком нет места? Думаю, тех мер, которые предпринял горизбирком, будет достаточно. Если у этого господина из «Яблока» действительно такой верный электорат, как это преподносится в либеральных СМИ, он выберет «правильного» Вишневского».

Политолог заявил, что не понимает шума, который был поднят в медиа вокруг этого случая.

Политолог Прокопчук предложил сменить фамилию петербургскому депутату Вишневскому

«История знает немало примеров политиков-однофамильцев, — заметил он. — Взять, например, президентов США Теодора и Франклина Рузвельтов — они разве двойники? Мне скажут, что эти господа жили в разные эпохи — но что, если бы их политический путь пришелся на один и тот же отрезок времени? На мой взгляд, в избирательном округе, от которого баллотируются Вишневские, сложилась именно такая ситуация».

Что же касается смены имен и фамилий, в которой обвиняют так называемых «двойников», то возможность принятия такого решения, по словам эксперта, является неотъемлемым правом гражданина Российской Федерации.

«И не депутату Вишневскому его отменять, — подчеркнул собеседник ФАН. — Ему следует радовался, что его имя теперь носят такие достойные люди — возможно, своими делами им удастся его прославить. А вот Борис Лазаревич, на мой взгляд, сделать это уже не сможет — по крайней мере публикации, посвященные его «преподавательскому стилю» в Герценовском университете, заставили меня в этом сильно сомневаться. На его месте после такого я бы сам сменил фамилию в надежде сохранить свое доброе имя, данное мне моей матерью».

Ранее ФАН подробно обсуждал описанный Прокопчуком случай с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и политологом Натальей Елисеевой.

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Все новости / Политика / Политолог Прокопчук предложил петербургскому депутату Вишневскому сменить фамилию
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