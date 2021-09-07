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Роскосмос сообщил о завершении испытаний второго двигателя для ракеты «Союз-5»
Технологии
Роскосмос сообщил о завершении испытаний второго двигателя для ракеты «Союз-5»
wikipedia.org  /  Edoe / CC BY 3.0

Москва, 7 сентября. Российские инженеры завершили огневые испытания второго экземпляра двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Как отмечают в госкорпорации, программа испытаний выполнена в полном объеме. Тестирование агрегата прошло в штатном режиме.

«Сейчас на стапелях нашего сборочного цеха собираются следующие экземпляры РД-171МВ, а производственные цехи изготавливают детали для узлов и агрегатов двигателей, которые встанут на стапель в следующем году», — заявил, в свою очередь, глава «Энергомаша» Игорь Арбузов.

Он подчеркнул, что предприятие выдерживает все сроки по изготовлению агрегатов. Это позволит уже в 2023 году начать летные испытания ракеты «Союз-5».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что первые запуски сверхтяжелых ракет «Ангара» планируется осуществить в 2026 году. По данным RT, такие аппараты будут обладать повышенной грузоподъемностью.

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россия роскосмос арбузов энергомаш
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